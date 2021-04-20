С обысками и изъятием. Дополнение к задержанию чиновника Болтенкова

Из официального пресс-релиза:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере).
По версии следствия, в 2021 году подозреваемый получил незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя в виде денег за содействие в подготовке документов к процедуре торгов на заключение договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, что позволило предпринимателю стать победителем аукциона и заключить договор аренды.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
Подозреваемый задержан. В настоящее время он доставлен в Следственное управление для участия в следственных действиях. Проведены обыски, изъята необходимая документация.
Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.