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В селе Лешуконское браконьер Поташев завалил двух лосей и остался без тигра

Лешуконским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя с. Лешуконское Григория Поташева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб).

Установлено, что Поташев 26 января 2020 года в лесном массиве в районе д. Пылема, вне установленного законом срока охоты и не имея соответствующего разрешения, произвел отстрел из принадлежащего ему охотничьего карабина двух особей лося. В результате его незаконных действий охотничьим ресурсам был причинен ущерб на общую сумму 640 000 рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией и обращением в доход государства использованного Поташевым для охоты карабина «Тигр».

Кроме того, в целях обеспечения исполнения назначенного наказания, судом принято решение о сохранении наложенного в период расследования уголовного дела ареста на имущество Поташева – снегоход и ряд охотничьих ружей – общей стоимостью более 400 000 рублей.

Вопрос о возмещении ущерба, причинённого преступлением, будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

16 апрель 11:40 | : Происшествия

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