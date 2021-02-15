В селе Лешуконское браконьер Поташев завалил двух лосей и остался без тигра

Лешуконским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя с. Лешуконское Григория Поташева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, причинившая особо крупный ущерб).
Установлено, что Поташев 26 января 2020 года в лесном массиве в районе д. Пылема, вне установленного законом срока охоты и не имея соответствующего разрешения, произвел отстрел из принадлежащего ему охотничьего карабина двух особей лося. В результате его незаконных действий охотничьим ресурсам был причинен ущерб на общую сумму 640 000 рублей.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией и обращением в доход государства использованного Поташевым для охоты карабина «Тигр».
Кроме того, в целях обеспечения исполнения назначенного наказания, судом принято решение о сохранении наложенного в период расследования уголовного дела ареста на имущество Поташева – снегоход и ряд охотничьих ружей – общей стоимостью более 400 000 рублей.
Вопрос о возмещении ущерба, причинённого преступлением, будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор суда в законную силу не вступил.