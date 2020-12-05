Два экс-чиновника из правительства Архангельской области подозреваются в коррупционном сговоре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших чиновников Администрации Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2019 году подозреваемые при проведении открытого конкурса по объекту «Корректировка проектной документации объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» с начальной ценой контракта 35 миллионов рублей создали условия, при которых директор учреждения, выигравшего конкурс, был вынужден отказаться от исполнения государственного контракта якобы по причине невозможности его исполнения. Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,5 миллионов рублей.
Подозреваемые задержаны.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски. Производится сбор доказательственной базы.
Фамилии бывших «слуг народа» не разглашаются.
Напомним, что сегодня прошла информация о задержании экс-министра строительства Михаила Яковлева. Возможно, один из подозреваемых именно он.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.