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Школы Архангельска: мин нет

Ночью с 06 на 07 апреля 2021 года поступила информация о минировании учебных заведений города Архангельска.

Оперативными службами совместно с администрациями учебных заведений проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования объектов специалистами инженерно-технической группы ОМОН УФСВНГ России по Архангельской области опасных предметов не обнаружено. В настоящее время учреждения работают в штатном режиме.

Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращаем внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.

Из сообщения пресс-службы Регионального управления ФСБ России по Архангельской области

07 апрель 11:40 | : Происшествия

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