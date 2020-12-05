Школы Архангельска: мин нет

Ночью с 06 на 07 апреля 2021 года поступила информация о минировании учебных заведений города Архангельска.
Оперативными службами совместно с администрациями учебных заведений проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения. По результатам обследования объектов специалистами инженерно-технической группы ОМОН УФСВНГ России по Архангельской области опасных предметов не обнаружено. В настоящее время учреждения работают в штатном режиме.
Напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращаем внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.
Из сообщения пресс-службы Регионального управления ФСБ России по Архангельской области