Мастер из Северодвинска, чуть не угробившая ребенка, извинилась и отделается штрафом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении мастера ООО «Горизонт», осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Напомним, что 01 марта 2021 года утром в условиях оттепели в непосредственной близости от малолетнего ребенка, проходившего по тротуару у дома по ул. Торцева в г. Северодвинске, с крыши дома упал снег и наледь. Следствием установлено, что мастер ООО «Горизонт» не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение необходимого комплекса мероприятий по своевременной проверке и очистке кровли указанного дома от накопления снега и наледи, что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном, активно способствовала органу следствия в установлении обстоятельств произошедшего и принесла извинения потерпевшей и ее законному представителю. По прогнозам, ей будет присужден крупный штраф.