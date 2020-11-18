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Мастер из Северодвинска, чуть не угробившая ребенка, извинилась и отделается штрафом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении мастера ООО «Горизонт», осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что 01 марта 2021 года утром в условиях оттепели в непосредственной близости от малолетнего ребенка, проходившего по тротуару у дома по ул. Торцева  в г. Северодвинске, с крыши  дома упал снег и наледь. Следствием установлено, что мастер ООО «Горизонт» не организовала и не проконтролировала надлежащим образом проведение необходимого комплекса мероприятий по своевременной проверке и очистке кровли указанного дома от накопления снега и наледи, что создало реальную угрозу безопасности жизни и  здоровью граждан.

 

В ходе допроса подозреваемая  признала свою вину, раскаялась в содеянном,  активно способствовала органу следствия в установлении обстоятельств произошедшего и принесла извинения потерпевшей и ее законному представителю. По прогнозам, ей будет присужден крупный штраф.

06 апрель 09:02 | : Происшествия

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