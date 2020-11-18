Любитель поиграться с оружием из Котласского района получил условный срок

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда Архангельской области в отношении 46-летнего жителя области, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).
Судом и следствием установлено, что житель посёлка Удимского Котласского района незаконно приобрёл и хранил в своей квартире взрывчатые вещества (дымный и бездымный порох) и патроны калибра 5,6 мм к пистолету Марголина. По результатам проведённой экспертизы патроны признаны боеприпасами, а порох–взрывчатым веществом.
Уголовное дело в отношении указанного лица возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и расследовано ОМВД России «Котласский».
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.