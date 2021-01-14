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В Архангельске мусульманин-неофит доигрался до судебного разбирательства

В Архангельске пресечена противоправная деятельность местного жителя, призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности в отношении одной из этнических групп.

 

Житель города Архангельска, 2002 года рождения, являясь новообращенным мусульманским верующим, подозревается в публичном размещении в сети «Интернет» информационных материалов, призывающих к совершению насилия, преступлений по мотивам ненависти, в отношении представителей одной из этнических групп.

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

 

16 март 10:46 | : Происшествия

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