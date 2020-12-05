Директор коммерческой фирмы из Северодвинска утаила налогов на 17 млн

Заместитель прокурора Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Магистраль» Марины Морозовой, обвиняемой по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере).
По делу установлено, что руководитель организации, основным видом деятельности которой является оказание услуг по перевозкам, с 01.07.2017 по 25.03.2019 путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере на сумму свыше 17 млн рублей.
Обвиняемая частично возместила причиненный государству ущерб.
В целях обеспечения исполнения приговора в части заявленного прокуратурой иска о взыскании невыплаченной суммы налогов на имущество организации наложен арест.
Обвиняемой может быть назначено наказание до 2 лет лишения свободы.