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ДТП в Архангельске. Отечественное авто опять подкачало

Сегодня около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по Московскому проспекту в сторону улицы Галушина, совершая поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Опель», двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадала женщина, которая в момент аварии находилась на заднем сидении отечественного автомобиля. Она доставлена в медицинское учреждение.  

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

  

20 февраль 14:42 | : Происшествия

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