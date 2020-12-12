ДТП в Архангельске. Отечественное авто опять подкачало

Сегодня около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал человек.
По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по Московскому проспекту в сторону улицы Галушина, совершая поворот налево, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Опель», двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадала женщина, которая в момент аварии находилась на заднем сидении отечественного автомобиля. Она доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.