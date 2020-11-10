Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец пытался разворовать северодвинскую теплотрассу (видео)

Во время несения службы наряд вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску задержал жителя Архангельска, пытавшегося украсть металлические части опор действующей теплотрассы.


 

7 января около 23 часов автопатрулю Северодвинского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Архангельской области поступило указание дежурного проследовать на Окружное шоссе в район «ТЭЦ № 2» и проверить информацию о совершаемом правонарушении.


 

Стражей порядка встретил гражданин, который пояснил, что его привлекли искры и звук работающей «болгарки» вблизи теплотрассы. Заподозрив неладное, мужчина решил сообщить в правоохранительные органы и дождаться их приезда.


 

При обследовании указанной территории наряд Росгвардии задержал архангелогородца 1993 года рождения. Подозреваемый попытался спрятаться и бросил на месте совершения правонарушения работающий бензогенератор с запасом топлива, инструмент и несколько кусков металлического профиля, отпиленных от железобетонных опор теплотрассы.


 

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали следственно-оперативной группе отдела полиции. Проводится проверка.


12 январь 07:30 | : Происшествия

Главные новости


"Для чего пришел на землю Спаситель?". Рождественское слово митрополита Корнилия
Как отмечают Рождество. Традиции и угощение

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (80)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20