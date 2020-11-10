Архангелогородец пытался разворовать северодвинскую теплотрассу (видео)

Во время несения службы наряд вневедомственной охраны Росгвардии по городу Северодвинску задержал жителя Архангельска, пытавшегося украсть металлические части опор действующей теплотрассы.
7 января около 23 часов автопатрулю Северодвинского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии по Архангельской области поступило указание дежурного проследовать на Окружное шоссе в район «ТЭЦ № 2» и проверить информацию о совершаемом правонарушении.
Стражей порядка встретил гражданин, который пояснил, что его привлекли искры и звук работающей «болгарки» вблизи теплотрассы. Заподозрив неладное, мужчина решил сообщить в правоохранительные органы и дождаться их приезда.
При обследовании указанной территории наряд Росгвардии задержал архангелогородца 1993 года рождения. Подозреваемый попытался спрятаться и бросил на месте совершения правонарушения работающий бензогенератор с запасом топлива, инструмент и несколько кусков металлического профиля, отпиленных от железобетонных опор теплотрассы.
Для дальнейшего разбирательства задержанного передали следственно-оперативной группе отдела полиции. Проводится проверка.