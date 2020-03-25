Жителя Северодвинска сняли с авиарейса за шаткую походку

В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Мурманска поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что у выхода на посадку на рейс, вылетающий в Санкт-Петербург, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения.
Командиром воздушного судна авиапассажир отстранен от полета за нарушение правил поведения при предполетном обслуживании на борту воздушного судна.
Полицейскими, прибывшими к месту происшествия, выявлен гражданин, который в окружающей обстановке слабо ориентировался, имел шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта. Своими действиями мог причинить вред себе и окружающим.
Сотрудники транспортной полиции доставили мужчину в дежурную часть. Им оказался 59-летний житель Северодвинска Архангельской области.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.