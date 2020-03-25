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В Архангельске судебный пристав закрывала дела по своему усмотрению

Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  бывшему судебному приставу- исполнителю отдела судебных приставов по  Исакогорскому округу г.Архангельска УФССП России по Архангельской  области. Она признана виновной  в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что в период с 2016 года по 2017 год обвиняемая, действуя из личной заинтересованности, выразившейся в нежелании надлежащим образом организовать свою работу по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов и стремлении уменьшить нагрузку по находившимся у нее в производстве исполнительным производствам, а также улучшить показатели служебной деятельности,  незаконно окончила 14 исполнительных производств на общую сумму более  100 тысяч рублей, внеся в постановления об их окончании заведомо ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников,  их имущества, денежных средств и иных ценностей, тем самым нарушив права и законные интересы взыскателей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом противодействия коррупции УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

01 октябрь 08:57 | : Происшествия

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