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Пинежанка зарезала своего неласкового мужчину косой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшейся к уголовной ответственности 37-летней жительницы Пинежского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 21 июля 2020 года вечером во дворе частного дома в деревне Земцово Пинежского района обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из мести за нанесенные ей побои, нанесла несколько ударов косой в область головы и тела 50-летнему сожителю. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину и пояснила следователю, что 21 июля 2020 года вместе с сожителем в гостях употребляли спиртные напитки. Вечером она хотела уехать в гости в соседний поселок, но он ее не отпустил. Между ними произошла ссора, в ходе которой сожитель выгнал ее из дома, выбросил на улицу принадлежащие ей вещи и ударил ее. В порыве гнева она нанесла сожителю несколько ударов косой, которую взяла у крыльца дома.  В содеянном раскаивается.

30 сентябрь 08:58 | : Происшествия

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