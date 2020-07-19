В Вельске два балбеса пытались ограбить зоомагазин

В пятницу в первом часу ночи на пульт отдела вневедомственной охраны по Вельскому району поступил сигнал срабатывания тревожной сигнализации, установленной в помещении зоомагазина на улице Южная Слободка в районном центре.
По указанию дежурного на место незамедлительно направился ближайший наряд Росгвардии. Прибыв по указанному адресу, сотрудники обнаружили двух мужчин, пытавшихся проникнуть внутрь через взломанную металлическую ставню и разбитое стекло в оконном проëме. Предполагаемые злоумышленники попытались скрыться, но вскоре были задержаны и переданы следственно-оперативной группе.
Известно, что один из задержанных ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а второй находился в розыске. Разбирательство по делу продолжается.