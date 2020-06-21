В Архангельске объявился сетевой экстремист-рецидивист

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, весной текущего года пользователь сети Интернет с компьютера, установленного в библиотеке, разместил в социальной сети текстовые материалы, содержащие высказывания с унизительными характеристиками и отрицательными эмоциональными оценками в отношении группы лиц, выделяемой по признаку отношения к религии, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
В текущем году указанное лицо было осуждено к 3 годам лишения свободы условно за размещение аналогичных материалов в сети Интернет.
Осужденный, ошибочно полагая, что своими высказываниями он не нарушает закон, а выражает свою точку зрения, воспользовался компьютером, находящемся в свободном доступе в библиотеке, и вновь разместил экстремистские материалы. По второму уголовному делу проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой в размещенных подозреваемым материалах содержатся психологические и лингвистические признаки побуждения, в том числе, в форме призыва, к совершению действий дискриминирующего характера.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.