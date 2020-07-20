Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодой архангелогородец обокрал кузину на полмиллиона

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Семена Туманова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 3  ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Установлено, что Туманов с февраля по июль 2016 года похитил с двух банковских счетов своей двоюродной сестры денежные средства в общей сумме 509 012 рублей, которые являлись ее пенсией по потере кормильца – матери и копились с 2006 года.

Через мобильное приложение банка, установленного на телефоне потерпевшей, он переводил деньги на свои счета, в дальнейшем обналичивал денежные средства в банкоматах и оплачивал покупки в интернет-магазинах.

Принятыми в рамках расследования мерами удалось частично возместить причиненный потерпевшей ущерб в размере 226 000 руб.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.   

 

25 август 09:20 | : Происшествия

Главные новости


Жизнь удалась. Куда уходят архангельские губернаторы
«В тихом омуте…»: «рыбный бизнес» Алексея Дитятева и резервы доходов НАО
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (236)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20