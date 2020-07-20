Молодой архангелогородец обокрал кузину на полмиллиона

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Семена Туманова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).
Установлено, что Туманов с февраля по июль 2016 года похитил с двух банковских счетов своей двоюродной сестры денежные средства в общей сумме 509 012 рублей, которые являлись ее пенсией по потере кормильца – матери и копились с 2006 года.
Через мобильное приложение банка, установленного на телефоне потерпевшей, он переводил деньги на свои счета, в дальнейшем обналичивал денежные средства в банкоматах и оплачивал покупки в интернет-магазинах.
Принятыми в рамках расследования мерами удалось частично возместить причиненный потерпевшей ущерб в размере 226 000 руб.
Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.