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Полицейский патруль в г. Мирный нарвался на местного "брюса ли"

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 27-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

 

По версии следствия, 24 июня 2020 года в вечернее время в парковой зоне у озера Плесцы в городе Мирный пеший наряд патруля ОМВД России по ЗАТО Мирный выявил трех местных жителей, которые употребляли спиртные напитки в общественном месте. Заметив представителей власти, они выбросили спиртное и попытались скрыться. В ответ на законные требования полицейского- предъявить документы, они ответили отказом, при этом один из нарушителей ударил рукой по предплечью – женщину- полицейского и нанес удар ногой в грудь ее напарнику. Его противоправные действия пресекли сотрудники полиции и доставили их в отдел полиции для разбирательства.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.

 

30 июль 09:04 | : Происшествия

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