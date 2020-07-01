Бывшая подчиненная Цыбульского по НАО принимала дома с недоделками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, подозреваемой в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2019 году подозреваемая, достоверно зная об отсутствии правовых оснований на выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию трех жилых многоквартирных домов, расположенных в городе Нарьян-Маре, так как не окончены строительно-монтажные, пуско-наладочные и иные виды работ, подписала документы о вводе их в эксплуатацию. При этом бюджетные денежные средства в размере не менее 60 миллионов рублей перечислили в пользу коммерческой организации-застройщика до фактического окончания всех работ и при отсутствии заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Ненецкого автономного округа.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательной базы.