В Архангельской области – уже восьмой случай гибели детей в водоемах

В Виноградовском районе Архангельской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения во время купания в реке 10-летнего мальчика и его дяди.
24 июля 2020 года вечером во время купания в месте слияния рек Вага и Северная Двина недалеко от поселка Двинской Березник 10-летний мальчик попал в подводную яму и стал тонуть, ему на помощь бросились две сестры и отец одной из них. В результате сильного течения 10-летнего мальчика и его 41-летнего дядю унесло течением, двух девочек спас на лодке мужчина, который услышал крики о помощи. Есть основания полагать, что несовершеннолетний потерпевший и его дядя утонули. Продолжаются поисковые работы по их обнаружению. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Отметим, что в текущем году это восьмой случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.
Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:
Берегите себя и своих близких!