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В Архангельской области – уже восьмой случай гибели детей в водоемах

В Виноградовском районе Архангельской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения во время купания в реке 10-летнего мальчика и его дяди.

24 июля 2020 года вечером во время купания в месте слияния рек Вага и Северная Двина недалеко от поселка Двинской Березник 10-летний мальчик попал в подводную яму и стал тонуть, ему на помощь бросились две сестры и отец одной из них. В результате сильного течения 10-летнего мальчика и его 41-летнего дядю унесло течением, двух девочек спас на лодке мужчина, который услышал крики о помощи. Есть основания полагать, что несовершеннолетний потерпевший и его дядя утонули. Продолжаются поисковые работы по их обнаружению. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Отметим, что в текущем году это восьмой случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:

  • - нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • - купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;
  • - нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;
  • - перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоемов;
  • - нельзя купаться в холодной воде;
  • - нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • - нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;
  • - нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;
  • - нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.

Берегите себя и своих близких!

27 июль 13:02 | : Происшествия

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