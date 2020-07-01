В Архангельске банда рэкетировала организатора концертов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей областного центра в возрасте от 22 до 33 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и с применением насилия в целях получения имущества в особо крупном размере).
Напомним, что в июне 2019 года в центре города Архангельска сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ России при силовой поддержке ОМОН Росгвардии были задержаны двое архангелогородцев, которые в составе группы требовали у предпринимателя передачи им денежных средств за так называемое покровительство и решение проблем, которые могут возникнуть в процессе организации концертов в столице Поморья. В связи с тем, что уголовное дело вызвало общественный резонанс, прокуратурой поручено производство предварительного следствия региональным органам Следственного комитета России.
Следствием установлено, что в марте 2019 года обвиняемые, зная, что предприниматель получает прибыль за организацию концертов на территории областного центра, под предлогом криминального покровительства под видом охраны, требовали передачи им 2 миллионов 320 тысяч рублей, в том числе требовали с потерпевшего по 200 тысяч рублей с каждого организованного и проведенного им концерта. В мае 2019 года обвиняемые, угрожая применением физической силы, отвезли потерпевшего на автомобиле в район гаражей возле автовокзала, где, применив физическую силу и нож, потребовали написать расписку о том, что тот якобы должен одному из них полмиллиона рублей.
Опасаясь за свою жизнь и жизнь своих родственников, в адрес которых также высказывались угрозы, потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы, после чего с поличным задержаны двое из подследственных. В последующем задержаны еще два участника противоправной деятельности.
В ходе допросов обвиняемые вину не признали. На период следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
(кадр из к/ф "Чужая")