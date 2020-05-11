Котласского телефонного террориста вместо зоны отправили в психдиспансер

Котласский городской суд Архангельской области назначил 47-летнему жителю г. Котласа, совершившему запрещённое уголовным законом деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»), принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
В период с 4 до 5 часов утра 26 ноября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений звонил со своего мобильного телефона на номер дежурного фельдшера по приему вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени Святителя Луки» (103) и дважды сообщил, что под зданием отделения скорой медицинской помощи заложено взрывное устройство, что он взорвёт это здание.
Поднятые по тревоге специалисты служб экстренного реагирования оперативно провели предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности населения. Взрывчатых веществ и взрывных устройств специалисты не обнаружили.
Злоумышленник был установлен незамедлительно.
Отметим, что мужчина на момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости. Находясь дома, он открыл газовую конфорку и лёг спать.
Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников РУФСБ и полиции была пресечена угроза взрыва бытового газа в жилом доме в г. Котласе. Специалисты газовой службы своевременно прибыли на место, отключили газовые приборы и поставили заглушки. Сотрудники силовых ведомств задержали подозреваемого и доставили в психоневрологический диспансер.
Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает психическим расстройством, исключающим его вменяемость.
Суд, исследовав заключение экспертов о состоянии обвиняемого, назначил мужчине принудительные меры медицинского характера.
Напоминаем, что за преступления, предусмотренные ст. 207 УК РФ, судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы, сроком до пяти лет и выплаты крупного денежного штрафа за причиненный материальный ущерб.