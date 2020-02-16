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Северодвинская мэрия предложила жителям Нёноксы на время покинуть свои дома

Вот такое оповещение появилось вчера на официальном сайте мэрии Северодвинска (фото оттуда же):

 

С 6:00 7 июля до 18:00 8 июля село Нёнокса попадает в опасную зону при проведении работ 1-м научным центром войсковой части 09703. Об этом сообщает руководство ведомства.

Телефонограмма с просьбой организовать для желающих выехать нёнокшан транспортные средства отправлена начальнику Нёнокского территориального отдела Валерию Машенкову.

По его словам, 7 июля в 5:00 от улицы 40 лет Победы, 11 будут отправляться пять автобусов. Столько же транспортных средств будет организовано в посёлке Сопка. 

Напомним, 8 августа прошлого года на морском полигоне близ данного населенного пункта во время очередных упражнений военных произошел незапланированный взрыв, унесший жизни пяти сотрудников корпорации «Росатом» и двух офицеров. Количество пострадавших от радиации при инциденте с испытанием новейшего ракетного двигателя до сих пор не названо.
06 июль 08:22 | : Происшествия

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