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В Приморском районе прошла спецоперация "нетрезвый водитель"

Вечером 1 июля 2020 года в ОМВД России «Приморский» поступило сообщение о том, что на дороге «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» замечен автомобиль, за рулем которого находится нетрезвый водитель.

Сотрудники ГИБДД попытались остановить подозрительную иномарку, однако водитель проигнорировал требование полицейских и прибавил скорость. После непродолжительного преследования он не справился с управлением и съехал в кювет.

Помимо водителя в машине находилось еще два пассажира, одному из которых потребовалась медицинская помощь.

Сотрудниками Госавтоинспекции виновник ДТП был задержан. Им оказался находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 22-летний житель города Новодвинска. Примечательно, что ранее молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции, в том числе за вождение в нетрезвом состоянии. За повторное появление за рулем в состоянии алкогольного опьянения в отношении злоумышленника ранее было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». После посиделок в баре новодвинец, будучи уже лишенным права управления автомобилем за нетрезвую езду, вновь сел пьяным за руль и совершил ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

  

02 июль 15:50 | : Происшествия

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