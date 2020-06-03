Поджигатель домов в Архангельске готов назвать имя заказчика в обмен на домашний арест

Как и предполагали наблюдатели, серия поджогов деревянных домов на улице Водников в областной столице не была актом простого, пусть и злостного хулиганства. За акцией стояли чьи-то интересы, возможно, меркантильные.
Это стало ясно в ходе судебного заседания, на котором присутствовали наши коллеги из ИА «Эхо севера».
Обвиняемый Нестеров, признавший свою вину, предложил назвать фамилию заказчика поджогов в обмен на перевод себя любимого из камеры СИЗО под домашний арест. В качестве аргумента он пожаловался, на отсутствие трусов и носков, а также карантинные меры в СИЗО, из-за которых не может получать передачи с воли.
К слову, вместо платы за заказное преступление Нестерову просто «приставили нож к горлу» (по его же словам).
Ответ сегодня так и не прозвучал, заседание было перенесено из-за отсутствия адвоката подсудимого.