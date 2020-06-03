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Поджигатель домов в Архангельске готов назвать имя заказчика в обмен на домашний арест

Как и предполагали наблюдатели, серия поджогов деревянных домов на улице Водников в областной столице не была актом простого, пусть и злостного хулиганства. За акцией стояли чьи-то интересы, возможно, меркантильные.

Это стало ясно в ходе судебного заседания, на котором присутствовали наши коллеги из ИА «Эхо севера».

Обвиняемый Нестеров, признавший свою вину, предложил назвать фамилию заказчика поджогов в обмен на перевод себя любимого из камеры СИЗО под домашний арест. В качестве аргумента он пожаловался, на отсутствие трусов и носков, а также карантинные меры в СИЗО, из-за которых не может получать передачи с воли.

К слову, вместо платы за заказное преступление Нестерову просто «приставили нож к горлу» (по его же словам).

Ответ сегодня так и не прозвучал, заседание было перенесено из-за отсутствия адвоката подсудимого.     

26 июнь 13:18 | : Происшествия

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