Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске на бумажном производстве пресс раздавил рабочего

Вчера днем на производственной базе на Окружном шоссе в городе Архангельске в прессе по переработке бумаги зажало 32-летнего работника по обслуживанию прессовочного оборудования. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному  факту следственными органами Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на предприятии и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

 

16 июнь 10:45 | : Происшествия

Главные новости


Революция неудачников. Кто поставил Америку на колени?
Чем болен Северодвинск?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (154)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20