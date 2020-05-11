В Архангельске на бумажном производстве пресс раздавил рабочего

Вчера днем на производственной базе на Окружном шоссе в городе Архангельске в прессе по переработке бумаги зажало 32-летнего работника по обслуживанию прессовочного оборудования. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на предприятии и по результатам проверки принять процессуальное решение.