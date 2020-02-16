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Разрушением деревянных домов в Архангельске заинтересовался Следственный Комитет

В региональных средствах массовой информации и социальных сетях размещены публикации о сходе со свай двух деревянных жилых домов, расположенных в городе Архангельске по адресам: переулок Водников, дом 3, и улица Советская, дом 66. Жильцы домов сообщали чиновникам об их непригодности для проживания, но аварийными дома признаны не были. Есть основания полагать, что управляющие компании, обсуживающие указанные дома, ненадлежащим образом их содержали и обслуживали. По данным фактам по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами СКР по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственных проверок.

Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверок  принять  процессуальные решения.

11 июнь 16:38 | : Происшествия

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