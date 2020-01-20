В Онежском районе чиновник пытался нажиться на детском садике

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).
По версии следствия, в 2019 году должностное лицо организовало проведение открытого аукциона в электронном формате на право заключения контракта на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в поселке Малошуйка Онежского района, не обеспечив своевременную оценку выбора места размещения детского сада. С победителем аукциона заключен муниципальный контракт, цена которого составила более 137 млн.рублей, и выплачен аванс в размере более 20 млн. рублей. Детский сад должен быть сдан к 1 декабря текущего года, но работы не выполнены, аванс не возвращен, так как в результате халатного отношения к службе должностного лица не получено санитарно- эпидемиологическое заключение по установлению размеров санитарно- защитной зоны котельной, расположенной рядом с участком, где планировалось строительство детского сада.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Онежской межрайонной прокуратурой.