Муниципальный бухгалтер из Пинежского района фальсифицировала свою зарплату

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Пинежского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, подозреваемая, пользуясь служебным положением и доверием главы муниципального образования, с целью личного обогащения, подготовила и отправила бухгалтерские документы под видом выплаты ей заработной платы, на основании которых ей со счета администрации муниципального образования перечислены денежные средства на общую сумму более 100 тысяч рублей, превышающие начисленную ей заработную плату и иные выплаты из фонда оплаты труда. Похищенными денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных группой ЭБиПК ОМВД России по Пинежскому району.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проверяется информация о возможной причастности подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.