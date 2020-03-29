В Архангельске молодежь побоями выбила из мужчины пин-код банковских карт

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи 17-летних юношей в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и угрозой его применения) и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета).
Следствием установлено, что 16 мая 2019 года в ночное время у дома по улице Адмирала Макарова в городе Архангельске обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились ограбить ранее незнакомого мужчину. Они нанесли потерпевшему не менее 10 ударов руками и ногами по голове, забрали две банковских карты и потребовали назвать пин-код от них. Затем препроводили потерпевшего в магазин, где одной из его банковских карт оплатили товар на сумму 870 рублей, после чего через банкомат со второй банковской карты сняли 7 тысяч 100 рублей.
В ходе допроса обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном и пояснили, что потратили денежные средства на личные нужды.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.