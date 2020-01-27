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Ваню Крапивина убивал не один Роман Пронин

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела специального учета ФКУ «Областная больница УФСИН». Он обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

По данным следствия в результате допущенной халатности начальником отдела специального учета в суд не были направлены необходимые документы в отношении освободившегося из мест лишения свободы Романа Пронина для постановки на административный учет. Это не позволило организовать в отношении него контроль и профилактическую работу. 

Указанная преступная халатность привела к тому, что Пронин в мае 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил покушение на убийство Натальи Крапивиной и убийство пытавшегося ее защитить сына — несовершеннолетнего Ивана Крапивина.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее Роман Пронин был осужден к 20 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение убийства несовершеннолетнего и покушение на убийство его матери.

Напомним, что Указом Президента России за мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Иван Крапивин посмертно награжден орденом Мужества. Этот самоотверженный поступок навсегда останется олицетворением истинных человеческих ценностей, а мужество, проявленное Иваном, будет напоминанием сверстникам о настоящем подвиге и любви к близким.

08 апрель 19:06 | : Происшествия

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