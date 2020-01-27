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«Родителей штрафовать не будем». Полиция Архангельска опровергает слухи

Один из самых популярных фейков (информационная мистификация) последних дней в столице Поморья – штрафы для родителей, чьи дети будут задержаны при появлении в торговых центрах без сопровождения взрослых.

Напомним, что учащиеся средних учебных заведений указом губернатора отправлены на продленные весенние каникулы, студенты вузов переведены на удаленное обучение.

Слух опровергает официальный представитель УМВД по Архангельской области:

— В настоящее время в ряде групп в социальных сетях и мессенджерах появилась не соответствующая действительности информация о том, что в ходе рейдовых мероприятий по школам и торговым центрам полиция будет выявлять несовершеннолетних и привлекать к ответственности родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директора образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников. УМВД России по Архангельской области официально заявляет, что данное сообщение носит фейковый характер, о чем сообщалось ранее на официальном сайте МВД России.

Представитель силового ведомства также напомнил, что распространение заведомо ложной информации попадает под соответствующую статья УК РФ.

27 март 10:56 | : Происшествия

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