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В Котласе продавец автозапчастей обозвал сотрудника ГИБДД "антирекламой"

Следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в городе Котласе  в дневное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина, торгующего запчастями для автомобилей и маслом,  в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПС ГИБДД ОМВД России «Котласский», чем унизил честь и достоинство представителя власти.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что действительно употребил спиртные напитки днем, находясь в магазине на рабочем месте. На улице он сделал замечание в грубой форме сотруднику ГИБДД, так как посчитал, что нахождение автопатруля у их магазина отпугивает потенциальных покупателей. В содеянном раскаивается, был нетрезв, не совладал с эмоциями.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.  Производится сбор доказательственной базы.

27 март 10:35 | : Происшествия

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