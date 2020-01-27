В Котласе продавец автозапчастей обозвал сотрудника ГИБДД "антирекламой"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
По версии следствия, в городе Котласе в дневное время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у магазина, торгующего запчастями для автомобилей и маслом, в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника ДПС ГИБДД ОМВД России «Котласский», чем унизил честь и достоинство представителя власти.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что действительно употребил спиртные напитки днем, находясь в магазине на рабочем месте. На улице он сделал замечание в грубой форме сотруднику ГИБДД, так как посчитал, что нахождение автопатруля у их магазина отпугивает потенциальных покупателей. В содеянном раскаивается, был нетрезв, не совладал с эмоциями.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Производится сбор доказательственной базы.