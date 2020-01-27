Целился в куропатку, попал в себя - в Мезенском районе произошел самостел

9 марта 2020 года фельдшером зафиксирована смерть 23-летнего жителя села Майда Мезенского района, которого доставили с огнестрельным ранением живота из лесного массива. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 8 марта 2020 года потерпевший вместе с родственником на снегоходах выехали из деревни Майда вдоль берега реки. Со слов единственного свидетеля происшествия установлено, что потерпевший в нарушение правил охотился на куропаток, заехал в кусты на берегу реки в поисках дичи, после чего он услышал выстрел. Раненый пояснил, что произошел самопроизвольный выстрел из-за падения ружья, у которого оборвался ремень. Для оказания медицинской помощи он привез пострадавшего в деревню, но спасти родственника не удалось.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Произведен осмотр места происшествия. Изъято одноствольное незарегистрированное ружье, из которого был произведен выстрел. Назначены экспертизы.