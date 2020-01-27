"Детсадовского убийцу" из Нарьян-Мара будут судить в Архангельске

Такое решение принято из-за того, что обвиняемый по делу Денис Поздеев в настоящее время находится на принудительном лечении в одном из специализированных медучреждение в столице Архангельской области. Здесь и состоится выездное заседание окружного суда.
- Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив дело к слушанию с 24 по 26 марта 2020 года. В связи с тем, что Поздеев Д. А. в настоящее время находится на лечении в психиатрической больнице по постановлению суда и изъявил желание участвовать в судебном процессе, слушание уголовного дела состоится в выездном судебном заседании в городе Архангельск. (из пресс-релиза)
У наблюдателей за процессом есть твердое убеждение, что обвиняемый отделается мерой, уже применяемой к нему.
Реальный срок получит сотрудник охранного предприятия, по халатности допустивший невменяемого мужчину на территорию дошкольного учреждения и не проследивший за его действиями.
Деятельность ЧОПа уже приостановлена решением прокуратуры Ненецкого автономного округа.