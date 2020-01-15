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Ночью в Архангельске еще один пьяный идиот напал на врача скорой помощи

17 февраля в 00:12 на телефон отдела вневедомственной охраны по городу Архангельску позвонил диспетчер станции скорой помощи и сообщил о нападении на врача бригады, прибывшей по вызову в один из многоквартирных домов по улице Суфтина.

 

По указанию дежурного незамедлительно на место направился наряд Росгвардии, который по заявлению потерпевшего врача о нанесении ему побоев при исполнении служебных обязанностей, задержал гражданина 1990 года рождения.

 

Мужчина накануне употребил спиртные напитки и чтобы избежать увольнения на работе за прогул решил вызвать скорую помощь на дом, прикинувшись больным. Однако после осмотра медработник вынес заключение об отсутствии у него каких-либо признаков заболевания, что привело его в ярость и стало причиной хулиганских действий.

 

Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за кражу, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

 

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

17 февраль 15:16 | : Происшествия

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