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Песок вместо жилетов. В Архангельской области активизировались мошенник

Так, 11 февраля в полицию поступило заявление от 31-летней женщины. Со слов потерпевшей, когда она находилась на работе, ей позвонил мужчина и преставился сотрудником, занимающимся техническим обслуживанием терминалов. Он пояснил, что имеет договоренность с ее начальником на проведение работ по обновлению системы платежей и сообщил о необходимости временно перевести все деньги из кассы на номер мобильного телефона, который мужчина тут же продиктовал. Заявительница поверила незнакомцу и совершила транзакцию. Вскоре она поняла, что была обманута, и обратилась в органы внутренних дел.

Еще один случай зарегистрирован в Холмогорском районе. Здесь 21-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счета совершена попытка несанкционированного списания денежных средств. Для предотвращения операции потерпевшей предложили уточнить данные ее банковской карты. После передачи конфиденциальной информации со счета женщины было списано порядка 75 тысяч рублей.

В этот же день в дежурную часть ОМВД России «Няндомский» обратился 51-летний местный житель. Он пояснил, что увидел на одном из  интернет-сайтов объявление о продаже туристических жилетов. Мужчина связался с предполагаемым продавцом, который пояснил, что отправит товар наложенным платежом. Через несколько дней в почтовом отделении он заплатил за товар порядка четырех тысяч рублей. Открыв дома посылку, вместо жилетов мужчина обнаружил речной песок. После этого покупатель обратился в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и соблюдать элементарные правила финансовой безопасности. Никому не передавайте реквизиты своей банковской карты. Помните, что банки никогда не запрашивают у клиентов по телефону конфиденциальные данные. Проверяйте любую информацию, касающуюся состояния вашего счета, в официальных источниках – в офисах или по телефону службы технической поддержки, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!

(кадр из фильма «Афера»… наши аферисты не такие симпатичные)

12 февраль 17:47 | : Происшествия

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