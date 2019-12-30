Песок вместо жилетов. В Архангельской области активизировались мошенник

Так, 11 февраля в полицию поступило заявление от 31-летней женщины. Со слов потерпевшей, когда она находилась на работе, ей позвонил мужчина и преставился сотрудником, занимающимся техническим обслуживанием терминалов. Он пояснил, что имеет договоренность с ее начальником на проведение работ по обновлению системы платежей и сообщил о необходимости временно перевести все деньги из кассы на номер мобильного телефона, который мужчина тут же продиктовал. Заявительница поверила незнакомцу и совершила транзакцию. Вскоре она поняла, что была обманута, и обратилась в органы внутренних дел.
Еще один случай зарегистрирован в Холмогорском районе. Здесь 21-летней женщине позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что с ее счета совершена попытка несанкционированного списания денежных средств. Для предотвращения операции потерпевшей предложили уточнить данные ее банковской карты. После передачи конфиденциальной информации со счета женщины было списано порядка 75 тысяч рублей.
В этот же день в дежурную часть ОМВД России «Няндомский» обратился 51-летний местный житель. Он пояснил, что увидел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже туристических жилетов. Мужчина связался с предполагаемым продавцом, который пояснил, что отправит товар наложенным платежом. Через несколько дней в почтовом отделении он заплатил за товар порядка четырех тысяч рублей. Открыв дома посылку, вместо жилетов мужчина обнаружил речной песок. После этого покупатель обратился в полицию.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и соблюдать элементарные правила финансовой безопасности. Никому не передавайте реквизиты своей банковской карты. Помните, что банки никогда не запрашивают у клиентов по телефону конфиденциальные данные. Проверяйте любую информацию, касающуюся состояния вашего счета, в официальных источниках – в офисах или по телефону службы технической поддержки, который указан на оборотной стороне банковской карты. Не позволяйте мошенникам обманывать вас!
(кадр из фильма «Афера»… наши аферисты не такие симпатичные)