За жалкую тысячу. В Красноборском районе пацан напал на пенсионера

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося техникума, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).
По версии следствия, 30 января 2020 года днем на берегу реки Уфтюга в деревне Поповская Красноборского района подозреваемый напал на 61-летнего пенсионера, который нес из ремонта телевизор. Юноша схватил мужчину за шею и стал душить, после чего повалил потерпевшего на землю, обыскал карманы и похитил 1 тысячу рублей и бутылку водки. С похищенным имуществом скрылся с места преступления.
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого. На момент визита сотрудников правоохранительных органов он не успел потратить похищенные денежные средства, которые у него изъяли.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие его совершению.
Подозреваемый признал свою вину в совершении грабежа и пояснил, что напал на ранее незнакомого мужчину, так как решил, что у него есть деньги.