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В Плесецком районе обезврежены сексуальные террористы

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 4-м ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за различные преступления  жителям Плесецкого района в возрасте от 20 до 35 лет. Они признаны виновными  в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц). Супруга одного из них также обвинялась по ч.3 ст. 296 УК РФ (угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Установлено,  что с вечера 2 мая до 4 часов ночи 3 мая 2019 года в одной из квартир в поселке Плесецк  обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая удовлетворить свои половые потребности, а также отомстить 37-летней женщине за дачу показаний, изобличающих одного из них в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть их знакомого, совершили группой лиц иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, применив к ней физическое насилие.

3 мая 2019 года днем обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кабинете сотрудника следственного отдела по ЗАТО г.Мирный Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, из мести следователю-криминалисту за уголовное преследование супруга высказала в его адрес угрозы применением насилия, после чего нанесла ему удары руками в область головы, при этом следователь блокировал их и пресёк ее действия, вследствие чего удары пришлись по его руке.

В ходе допросов часть обвиняемых в преступлениях против половой свободы женщины свою вину признали, часть - нет. Женщина, совершившая насильственные противоправные действия в отношении представителя власти, свою вину признала частично.

После указанных событий ее супруг осужден за иное преступление-причинение тяжкого вреда здоровью к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Потерпевшая, которая дала изобличающие его показания, сама предстала перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности причинение смерти их знакомого.

 

Приговором суда им назначены наказания от 4 до 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

11 февраль 11:00 | : Происшествия

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