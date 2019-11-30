Бдительные архангелогородцы помогли задержать «веселого» водителя

Днем 3 февраля в дежурную часть УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что по городу движется автомобиль марки «Шевроле», водитель которого совершает опасные маневры и, возможно, находится в состоянии опьянения. Данная информация была передана всем наружным нарядам полиции. Вскоре автомобиль был обнаружен патрулем ГИБДД в районе улицы Папанина. Требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться, увеличив скорость и создавая многочисленные аварийные ситуации на дороге. В ходе преследования водитель «Шевроле» не справился с управлением и допустил столкновение с ограждением на Краснофлотском мосту, после чего покинул автомобиль и попытался убежать от сотрудников полиции. У края эстакады он перелез через леерное ограждение и спрыгнул вниз на землю с высоты в несколько метров.
Сотрудники полиции оказали мужчине первую помощь, на место была вызвана бригада медицинских работников. С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован.
В ходе дальнейшей работы установлено, что за рулем транспортного средства находился ранее неоднократно судимый архангелогородец 1982 г.р., находящийся в настоящее время под следствием за совершение тяжкого преступления. В салоне автомобиля сотрудники полиции обнаружили радиостанцию, настроенную на частоту работы правоохранительных органов, а также сильнодействующие медицинские препараты. Проверяется информация, что в момент происшествия мужчина мог находиться под воздействием запрещенных веществ. Проверочные мероприятия продолжаются