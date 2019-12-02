Архангельск: Смертельные уроки вождения, или Инструктор-убийца все-таки сядет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование рензонансного уголовного дела по обвинению 50-летнего инструктора автошколы в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).
Следствием установлено, что 15 июля 2019 года вечером в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория города Архангельска обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города Новодвинска, завернул тело в ткань, вывез на автомобиле на автодром ДОСААФ на Окружном шоссе, где спрятал тело и предпринял меры к уничтожению улик путем поджога. Также он похитил кольцо из золота потерпевшей стоимостью 3480 рублей, которое она оставила на столе в указанном здании.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что под воздействием химического вещества (соли) задушил девушку, которая брала у него уроки вождения, сама напросилась к нему на работу, а потом оскорбила его. После убийства вывез ее тело на автомобиле и спрятал в канаве, завалив мусором. В указанном им месте следственно-оперативной группой и было обнаружено тело убитой, которая разыскивалась как без вести пропавшая.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.