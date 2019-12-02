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В коряжемской колонии местный "шварценеггер" получил довесок к сроку

Котласским городским судом Архангельской области вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга, отбывающему наказание в исправительном учреждении на территории города Коряжмы. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») и увеличил часть не отбытого наказания на 9 месяцев. Вместо 5 лет 3 месяцев злоумышленник проведёт в колонии строгого режима полных 6 лет. Также в приговоре осталось ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Отбывающий наказание в колонии строгого режима в г. Коряжме житель Санкт-Петербурга, используя мобильное устройство, посредством переписки в сети Интернет заказал в Республике Беларусь препарат «STROMBAFORT». В составе препарата находилось вещество, включенное в список сильнодействующих веществ,  запрещенных к свободной реализации на территории России. Заключённый, намереваясь получить заветную посылку, попросил посредника забрать её в одном из почтовых отделений г. Котласа. Но запрещённое вещество изъяли сотрудники РУФСБ при получении заказа посредником. 

Уголовное дело находилось в производстве следственного отделения Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В ходе расследования злоумышленник признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

Отметим, что по выявленному факту нарушения осужденным правил внутреннего распорядка исправительных учреждений следственным отделением РУФСБ в адрес ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

P.S. Пояснение: Препарат «Стромбафорт» имеет достаточно высокую популярность у бодибилдеров. Этот препарат содержит в себе всем известный «Станозолол», который славится своими способностями в наращивании качественной мышечной массы.

 

21 январь 10:40 | : Происшествия

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