В коряжемской колонии местный "шварценеггер" получил довесок к сроку

Котласским городским судом Архангельской области вынесен обвинительный приговор 34-летнему жителю Санкт-Петербурга, отбывающему наказание в исправительном учреждении на территории города Коряжмы. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих веществ») и увеличил часть не отбытого наказания на 9 месяцев. Вместо 5 лет 3 месяцев злоумышленник проведёт в колонии строгого режима полных 6 лет. Также в приговоре осталось ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
Отбывающий наказание в колонии строгого режима в г. Коряжме житель Санкт-Петербурга, используя мобильное устройство, посредством переписки в сети Интернет заказал в Республике Беларусь препарат «STROMBAFORT». В составе препарата находилось вещество, включенное в список сильнодействующих веществ, запрещенных к свободной реализации на территории России. Заключённый, намереваясь получить заветную посылку, попросил посредника забрать её в одном из почтовых отделений г. Котласа. Но запрещённое вещество изъяли сотрудники РУФСБ при получении заказа посредником.
Уголовное дело находилось в производстве следственного отделения Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. В ходе расследования злоумышленник признал свою вину в инкриминируемом преступлении.
Отметим, что по выявленному факту нарушения осужденным правил внутреннего распорядка исправительных учреждений следственным отделением РУФСБ в адрес ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
P.S. Пояснение: Препарат «Стромбафорт» имеет достаточно высокую популярность у бодибилдеров. Этот препарат содержит в себе всем известный «Станозолол», который славится своими способностями в наращивании качественной мышечной массы.