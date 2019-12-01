Поселок Салтозеро: Преступление 2005-го года должно быть раскрыто

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению троих жителей Архангельской области в возрасте от 32 до 59 лет, один из которых в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы за убийство, в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)(в редакции Федерального закона от 21.07.2004 №73-ФЗ).
14 августа 2005 года в озере Салтозеро рыбаки обнаружили тело ранее судимого мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Длительное время указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности в труднодоступной местности, оставалось нераскрытым. Благодаря системной работе, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, в текущем году в ходе оперативно- следственных действий, проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска, установлена причастность к убийству отца с сыном, проживавших в Плесецком районе, и их 55-летнего знакомого, проживавшего после совершения преступления на берегу указанного озера.
По версии следствия, в первой декаде августа 2005 года в лесном массиве в районе поселка Салтозеро обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшему, после чего один из них задушил пострадавшего плетеным шнуром. С целью сокрытия следов преступления они приискали автомобиль марки «ГАЗ» и на нем вывезли тело на западную часть озера Салтозеро и утопили его.
В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допросов они свою вину не признали. Вместе с тем, у следствия есть основания полагать, что мотивом совершения убийства стало устранение препятствий в вывозе металла и кирпичей с территории заброшенного поселка, которую негласно сторожил потерпевший.