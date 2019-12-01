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Она не смотрела на светофор. Старушка попала под ПАЗ в Архангельске

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого погиб человек. Наезд на пешехода произошел 13 января около 20.00 на перекрестке улицы Галушина и проспекта Ленинградский.


По предварительным данным водитель рейсового автобуса ПАЗ допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. 


Все обстоятельства данного ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи УМВД России по г. Архангельску.


14 январь 09:22 | : Происшествия

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