Она не смотрела на светофор. Старушка попала под ПАЗ в Архангельске

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого погиб человек. Наезд на пешехода произошел 13 января около 20.00 на перекрестке улицы Галушина и проспекта Ленинградский.
По предварительным данным водитель рейсового автобуса ПАЗ допустил наезд на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Все обстоятельства данного ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следователи УМВД России по г. Архангельску.