В Северодвинске завелся юный разбойник-алкаш

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия).
По версии следствия, 7 декабря 2019 года вечером у дома по улице Логинова в городе Северодвинске несовершеннолетний подошел к мужчине и потребовал отдать ему спиртные напитки, которые тот приобрел в соседнем здании. Получив отказ, юноша с близкого расстояния распылил аэрозольное средство самозащиты в лицо потерпевшему и забрал у него пакет, в котором находилось три бутылки с алкоголем стоимостью 255 рублей каждая. С похищенным подозреваемый с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.
Подозреваемый пояснил следователю, что продавец ему отказала продать алкоголь из-за несовершеннолетнего возраста, поэтому он дождался следующего покупателя. На улице он подошел к мужчине и попросил с ним поделиться алкоголем. Получив отказ, применил к нему газовый баллончик. Спиртные напитки употребил вместе с другом.