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Он ее любил... он ее убил. Страсти северодвинского "Максима Галкина"

14 декабря 2019 года по месту жительства по проспекту Морской  в городе Северодвинске обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении  преступления задержан 34-летний сожитель потерпевшей.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что по месту жительства вместе с сожительницей употребляли спиртные напитки. В нетрезвом состоянии он хорошо отозвался о бывшей супруге, что разозлило сожительницу. В ответ на оскорбления, несколько раз  ударил ее руками по голове. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни,  и он позвонил ее дочери, которая вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабрь 08:53 | : Происшествия

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