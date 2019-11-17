Он ее любил... он ее убил. Страсти северодвинского "Максима Галкина"

14 декабря 2019 года по месту жительства по проспекту Морской в городе Северодвинске обнаружено тело 53-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что ее смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по г.Северодвинску, по подозрению в совершении преступления задержан 34-летний сожитель потерпевшей.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что по месту жительства вместе с сожительницей употребляли спиртные напитки. В нетрезвом состоянии он хорошо отозвался о бывшей супруге, что разозлило сожительницу. В ответ на оскорбления, несколько раз ударил ее руками по голове. Через некоторое время потерпевшая перестала подавать признаки жизни, и он позвонил ее дочери, которая вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.