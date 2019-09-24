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Пинежский район: Пьяница-сынок второй раз пытался порешить мать-старушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления  против личности 43-летнего жителя Пинежского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  2 декабря 2019 года вечером по месту жительства в одной из деревень Пинежского района подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес удар кухонным ножом в область грудной клетки 65-летней матери.  Благодаря своевременно оказанной  медицинской помощи пенсионерка осталась жива.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

Подозреваемый в ходе допроса частично признал свою вину и пояснил следователю, что схватился за нож, так как мать ему в очередной раз высказала претензии, что он злоупотребляет спиртным.

Примечательно, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью своим родителям.

05 декабрь 09:13 | : Происшествия

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