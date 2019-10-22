В Архангельске председатель ТСЖ держал главбуха в черном теле

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении председателя товарищества собственников жилья, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
По версии следствия, в период с июля по 18 октября 2019 года председатель ТСЖ не выплачивала заработную плату и выходное пособие главному бухгалтеру, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 43 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, представленных прокуратурой города Архангельска, в которую обратилась потерпевшая.
Председатель ТСЖ пояснила следователю, что сложившаяся ситуация обусловлена трудным финансовым положением и необходимостью расходования денежных средств на нужды организации.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного ущерба.