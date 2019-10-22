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Суровые поморские нравы: Многоопытная дама "поставила на нож" молодого собутыльника

25 ноября 2019 года в утреннее время в квартире дома в поселке Шипицыно, Котласского района обнаружено тело 30-летнего местного жителя с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди.  По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст.105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержана 55-летня, ранее судимая за убийство жительница Котласского района. От нее поступило заявление о явке с повинной. При допросе она пояснила следователю, что в ходе  совместного с потерпевшим распития спиртного возник конфликт. Испытывая личную неприязнь, подозреваемая нанесла ему множество ударов ножом в грудь, после чего вызвала бригаду скорой медицинской помощи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице г. Котласа.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

26 ноябрь 11:36 | : Происшествия

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