Суровые поморские нравы: Многоопытная дама "поставила на нож" молодого собутыльника

25 ноября 2019 года в утреннее время в квартире дома в поселке Шипицыно, Котласского района обнаружено тело 30-летнего местного жителя с множественными проникающими колото-резаными ранениями груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 55-летня, ранее судимая за убийство жительница Котласского района. От нее поступило заявление о явке с повинной. При допросе она пояснила следователю, что в ходе совместного с потерпевшим распития спиртного возник конфликт. Испытывая личную неприязнь, подозреваемая нанесла ему множество ударов ножом в грудь, после чего вызвала бригаду скорой медицинской помощи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице г. Котласа.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.