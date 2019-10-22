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В Архангндьске полиция повязала борзого беглеца

Накануне утром во время патрулирования Исакогорского округа Архангельска у второго дома 23 по улице Зеньковича наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, внешне схожего с подозреваемым в преступлении, объявленным в розыск.

 

Росгвардейцы остановили мужчину. При проверке его личности установлено, что около месяца он скрывается от суда в связи с предъявленным обвинением в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса РФ (Оскорбление представителя власти).

 

Задержанного 1988 года рождения доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения.

25 ноябрь 14:21 | : Происшествия

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