В Архангндьске полиция повязала борзого беглеца

Накануне утром во время патрулирования Исакогорского округа Архангельска у второго дома 23 по улице Зеньковича наряд вневедомственной охраны Росгвардии заметил мужчину, внешне схожего с подозреваемым в преступлении, объявленным в розыск.
Росгвардейцы остановили мужчину. При проверке его личности установлено, что около месяца он скрывается от суда в связи с предъявленным обвинением в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 Уголовного кодекса РФ (Оскорбление представителя власти).
Задержанного 1988 года рождения доставили в отдел полиции для принятия процессуального решения.