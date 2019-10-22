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Архангельск: Директор автошколы торговал экзаменами оптом и в розницу

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению директора автошколы в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (10 эпизодов мошенничества) и ч.1 ст. 204.2 УК РФ (8 эпизодов мелкого коммерческого подкупа) и ч.ч. 5,6 ст. 204 УК РФ (7 эпизодов коммерческого подкупа) и ч.2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим иной организации вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению).

По версии следствия,  в 2018 году директор автошколы предложил 10 обучающимся за денежное вознаграждение в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей организовать получение водительского удостоверения без сдачи экзаменов. При этом денежные средства, якобы предназначенные одному из сотрудников ГИБДД, он похищал, обратив в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Он же, злостно не исполнял вступившее в законную силу решение Арбитражного суда о взыскании с возглавляемого им общества задолженности в размере более 480 тысяч рублей за аренду помещения, в котором располагалась автошкола. Во избежание списания денежных средств с расчетных счетов он принимал оплату за прохождение обучения наличными денежными средствами.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.

Наблюдатели только удивляются, как при таких делах Архангельск ухитрился войти в рейтинг городов с самыми дисциплинированными водителями.

20 ноябрь 08:56 | : Происшествия

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